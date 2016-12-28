Самарскому речному порту откроют кредитную линию на 40 млн рублей

Самарский речной порт откроет в Промсвязьбанке кредитную линию с лимитом в 40 млн рублей.

Информация об этом размещена на портале госзакупок. Торги не проводились, закупку произведут у единственного подрядчика. Согласно опубликованным документам, кредит берется на пополнение оборотных средств. Ставка по займу составит 13% годовых. Речпорт должен погасить этот займ до 31 октября 2017 года.