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Преступления Происшествия

Жителя Кинеля подозревают в совращении малолетней дочери

КИНЕЛЬ. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинеле полиция назначила проверку по заявлению матери 11-летней девочки, которая сообщила, что в 2014 г. отец ребенка, приходя к ним домой, совершил с дочерью развратные действия сексуального характера.

По данным правоохранителей, подозреваемый — 51-летний Николай С. является жителем Кинеля нигде не работает, ранее не судим.

По завершении проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом.

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