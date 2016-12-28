Жителя Кинеля подозревают в совращении малолетней дочери

В Кинеле полиция назначила проверку по заявлению матери 11-летней девочки, которая сообщила, что в 2014 г. отец ребенка, приходя к ним домой, совершил с дочерью развратные действия сексуального характера.
По данным правоохранителей, подозреваемый — 51-летний Николай С. является жителем Кинеля нигде не работает, ранее не судим.
По завершении проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))