Жителя Кинеля подозревают в совращении малолетней дочери

В Кинеле полиция назначила проверку по заявлению матери 11-летней девочки, которая сообщила, что в 2014 г. отец ребенка, приходя к ним домой, совершил с дочерью развратные действия сексуального характера.

По данным правоохранителей, подозреваемый — 51-летний Николай С. является жителем Кинеля нигде не работает, ранее не судим. По завершении проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом.