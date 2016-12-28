Потребительские кредиты Сбербанка открывают новые возможности

Согласно опросу "Левада-Центра" в 2017 году более 53% россиян ждут счастливых перемен. С новогодней акцией Сбербанка по потребительским кредитам положительные изменения становятся ближе — до 31 января 2017 года дисконт по сравнению со ставками базовой линейки составляет до 7 процентных пунктов.

В рамках акции "Одобряем мечты!" ставки по "Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц" составляют 13,9% и 15,9% годовых в рублях. Заморожены и снижены до 14,9% и 16,9% ставки по продукту "Потребительский кредит без обеспечения". По "Потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов" ставки составляют 13,9%, 14,9% и 15,9% годовых в рублях после подтверждения. Ставки одинаковы для постоянных и новых клиентов Сбербанка.

Процесс получения кредита также упростился. Новым клиентам нужно принести в офис банка минимальный пакет документов: паспорт, справку о доходах и справку с места работы. Клиентам, которые получают зарплату на карту Сбербанка, достаточно только паспорта. Пользователи "Сбербанк Онлайн" могут подать заявку с сайта в разделе "Кредиты". С подробными условиями получения и обслуживания кредита и процентными ставками можно ознакомиться на sberbank.ru.

В Поволжском банке отмечают рост спроса на кредиты со сниженной ставкой накануне новогодних праздников. По данным пресс-службы банка, с января 2016 года заключено более 1,1 миллиона кредитных договоров, а общая доля Сбербанка в потребительском кредитовании жителей Поволжья приблизилась к 50%.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

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