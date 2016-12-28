В Сызрани разыскивают водителя, сбившего женщину и скрывшегося

Сызранские правоохранители разыскивают автомобилиста, участвовавшего в ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейским из больницы сообщили о поступлении 58-летней женщины с травмами, полученными в дорожной аварии.

В 19:40 на Ульяновском шоссе неизвестный водитель, ехавший со стороны ул. Гидротурбинной в направлении ул. Маршала Жукова, начал поворачивать направо и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 58-летнюю женщину. После этого автомобилист скрылся.