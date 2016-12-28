В Самаре в семье Солдаткиных родился пятый ребенок

Семья Солдаткиных получила перед Новым годом настоящий подарок. В родильном доме самарского лечебно-диагностического комплекса "Медгард" появился на свет их пятый малыш.

Девять лет и семь месяцев тому назад в семье Солдаткиных появился первый ребенок. С тех пор родители любимому роддому не изменяют, справедливо считая, что лучших условий не найти. Все дети — Дарья 9 лет, Елизавета 8 лет, Михаил 5 лет, Даниил 3 года и новорожденный Гавриил — появились в роддоме лечебно-диагностического комплекса "Медгард".

Гавриил Солдаткин появился на свет самостоятельно. Малыш весом 3.2 кг и ростом 53 см чувствует себя отлично, что убедительно подтверждает его прекрасный аппетит.

Коллектив "Медгарда" сердечно поздравляет замечательную семью с пополнением. А маме малыша — Елене Солдаткиной — теперь положена "Медаль Материнства" II степени. Но как выяснилось, Лена останавливаться не собирается. По словам многодетной мамы, через некоторое время прекрасный повод может повториться. Конечно же, случится это в "Медгарде".

К слову, 2016 год для родильного дома клиники "Медгард" стал особым: установлен новый рекорд среди "тяжеловесов" — родился мальчик весом 4 764 грамма, в ноябре появился на свет 5000-й новорожденный, и вот третье чудесное событие в копилку роддома.