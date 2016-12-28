Приняты поправки о налоге на имущество для иностранных компаний без представительства в РФ

Самарская губернская дума приняла поправки, после которых налог на имущество для иностранных организаций без постоянного представительства в РФ составит 2%.
Об этом рассказал 27 декабря заместитель председателя правительства — министр управления финансами Самарской области Сергей Кандеев на заседании губдумы.
Изменения в законы "О пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет" и "О налоге на имущество организаций" были приняты в двух чтениях.
Напомним, согласно поправкам, для иностранных компаний, которые не осуществляют свою деятельность на территории РФ через постоянное представительство, предложено установить ставку налога на имущество организаций в размере 2% от кадастровой стоимости.
Кроме того, со следующего года в стране вступает в силу новый общероссийский классификатор видов экономической деятельности, и для этого необходимо привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.
Последние комментарии
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки
а могут и НЕ увеличиться...
Неумные—или хуже? У нас же так весь город пожарищами зиять годами будет!!! Или кто-то наивно думает, что муниципалитет, "задрав штаны", сразу бросится благоустраивать пепелища???
Посудили уже. Налог вырастет в 20 раз. Обычная 2 комнатная хрущевка. В этом году заплатили 300 рублей. По кадастровой стоимости 0,3% это будет 6000!