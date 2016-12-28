Приняты поправки о налоге на имущество для иностранных компаний без представительства в РФ

Самарская губернская дума приняла поправки, после которых налог на имущество для иностранных организаций без постоянного представительства в РФ составит 2%.

Об этом рассказал 27 декабря заместитель председателя правительства — министр управления финансами Самарской области Сергей Кандеев на заседании губдумы.

Изменения в законы "О пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет" и "О налоге на имущество организаций" были приняты в двух чтениях.

Напомним, согласно поправкам, для иностранных компаний, которые не осуществляют свою деятельность на территории РФ через постоянное представительство, предложено установить ставку налога на имущество организаций в размере 2% от кадастровой стоимости.

Кроме того, со следующего года в стране вступает в силу новый общероссийский классификатор видов экономической деятельности, и для этого необходимо привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.