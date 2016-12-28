На проект по созданию "Безопасного города" рядом с "Самара Ареной" выделят 20 млн рублей

Компания, которая займется разработкой документации по созданию проекта комплекса "Безопасный город" на территории около стадиона "Самара Арена" и других объектах ЧМ-18, определится 16 января, сообщается на сайте госзакупок.

На это из областного бюджета будет выделено 19,9 млн рублей. Согласно аукционной документации, разработка проекта является первым этапом создания данного комплекса. Он включает в себя проектирование правоохранительного сегмента "Безопасного города" (интеллектуальная система региональной безопасности, основанная на системе видеонаблюдения). Срок реализации первого этапа - до 165 дней с момента подписания контракта.