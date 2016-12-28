"Медгард" пополнила саратовская медицинская компания "Авеста-М"

ОАО "Самарская инновационная компания" развивает сеть лечебно-диагностических комплексов "Медгард" с 2006 года. Уже много лет успешно работают клиники в Самаре, Тольятти и Ульяновске, ежегодно оказывая миллионы простых и сложных медицинских услуг десяткам тысяч пациентов.

На днях открылся "Медгард-Оренбург", почти готов к открытию лечебно-диагностический комплекс "Медгард" в Набережных Челнах, ведется строительство многопрофильных больниц в других городах, а недавно сделано приобретение в Саратове: медицинская компания "Авеста-М" влилась в ряды "Медгардов".

"Авеста-М" — высокотехнологичный медицинский центр, который, согласно рейтингу журнала об индустрии здравоохранения Vademecum, занимает 63-е место в топ-100 частных клиник России. Компания входит в тройку лидеров медицины Саратовской области и уже 15 лет оказывает широкий спектр медицинских услуг жителям региона.

Клиника располагает современным медицинским оборудованием, штатом высококвалифицированных специалистов, 36-ю отделениями, среди которых поликлиника, круглосуточный стационар, отделения эндоскопической и пластической хирургии, клиническая лаборатория и отделение инструментальной диагностики (МРТ, рентген, УЗИ и т. д.)

Формат крупной медицинской сети обеспечивает расширенный обмен клиническим опытом и эффективное повышение квалификации медперсонала, возможности значительных инвестиций, быстрое внедрение новейших технологий и применение единых стандартов качества медицинского обслуживания. Это означает, что у пациентов "Медгарда" есть всё необходимое для результативного восстановления и укрепления здоровья.