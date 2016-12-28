На приобретение 21 квартиры для переселенцев в Жигулевске потратят 40 млн рублей

Администрация Жигулевска ищет компанию, которая предоставит квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда города, сообщается на сайте госзакупок.
Победитель должен будет предоставить 21 квартиру общей площадью не менее 1,2 тыс. кв. м до 24 февраля 2017 года.
На это выделят 40,2 млн руб. из областной и местной казны, а также из бюджета Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 12 января, а итоги подведут 16 января.
Последние комментарии
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.
Каких ещё переселенцев?