На приобретение 21 квартиры для переселенцев в Жигулевске потратят 40 млн рублей

Администрация Жигулевска ищет компанию, которая предоставит квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда города, сообщается на сайте госзакупок.

Победитель должен будет предоставить 21 квартиру общей площадью не менее 1,2 тыс. кв. м до 24 февраля 2017 года.

На это выделят 40,2 млн руб. из областной и местной казны, а также из бюджета Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 12 января, а итоги подведут 16 января.