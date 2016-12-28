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Дорожное строительство Транспорт и связь

Устройство разметки на дорогах области обойдется в 196 млн рублей

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который выполнит работы по устройству горизонтальной дорожной разметки на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в регионе, сообщается на сайте госзакупок.

Выполнить все работы победитель должен до 15 июня 2017 года.

На это ему из областной казны выделяют 196,2 млн рублей.

Итоги подведут 16 января.

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Последние комментарии

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 18:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

+++ +++ 26 августа 2016 17:55 Ремонт ул. Мичурина может начаться в 2017 году

Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

Артем stroysamaru 25 августа 2016 13:50 Под ул. Дальней вдоль Московского шоссе построят тоннель для трамваев

не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...

Бродков Бродков 20 мая 2016 15:26 Регион получит на ремонт дорог 1,1 млрд руб. из сборов от "Платона"

Очень внушительная сумма. На эти деньги можно много дорог отремонтировать. Платоновцы молодцы.

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