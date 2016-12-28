Устройство разметки на дорогах области обойдется в 196 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который выполнит работы по устройству горизонтальной дорожной разметки на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в регионе, сообщается на сайте госзакупок.

Выполнить все работы победитель должен до 15 июня 2017 года. На это ему из областной казны выделяют 196,2 млн рублей. Итоги подведут 16 января.