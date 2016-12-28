Устройство разметки на дорогах области обойдется в 196 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который выполнит работы по устройству горизонтальной дорожной разметки на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в регионе, сообщается на сайте госзакупок.
Выполнить все работы победитель должен до 15 июня 2017 года.
На это ему из областной казны выделяют 196,2 млн рублей.
Итоги подведут 16 января.
Последние комментарии
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?
не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...
Очень внушительная сумма. На эти деньги можно много дорог отремонтировать. Платоновцы молодцы.