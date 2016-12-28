16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области откроются два мужских монастыря Как бороться со стихийными елочными базарами? Опубликована схема работы общественного транспорта Самары в праздничные дни На пл. Куйбышева будет установлен 5-метровый светодиодный мяч "Солнечная долина" банкротится, оставляя дольщиков "Дубравы" ни с чем

Общество

Световое шоу на площади Куйбышева предлагает совершить полет в Новый год

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 483
Версия для печати

С 27 по 31 декабря самарцы смогут каждый вечер наблюдать на фасаде Театра оперы и балета световое мэппинг-шоу.

Световое шоу на площади Куйбышева предлагает совершить полет в Новый год Световое шоу на площади Куйбышева предлагает совершить полет в Новый год
Фото: Андрей Савельев

Корреспондент Волга Ньюс побывал на премьере нового для города аттракциона.

В шесть часов вечера минувшего вторника площадь Куйбышева жила предновогодней жизнью со всей сопутствующей случаю иллюминацией, только фасад театра был необычайно темен. Большинство окон массивного здания было закрыто специальным материалом, не светились афиши.

Театр ждал начала светового шоу. Увидеть первый показ редкого для Самары мультимедийного перфоманса собралось сотни три зрителей, но наверняка их количество будет расти по мере приближения праздника и появления рассказов радостных очевидцев.

Программу будут демонстрировать в режиме нон-стоп каждый день с 18:00 до 22:00 по 31 декабря включительно.

Шоу "Полетели в Новый год" предлагает ровно то, чего ждешь от новогоднего представления — оно захватывающее и яркое, доброе и музыкальное.

Внушительный размер "экрана" позволяет вполне оценить высокое качество трехмерных моделей и эффектов, грамотную режиссерскую работу. Но есть в нем и нюансы, восторга не вызывающие.

Прежде всего, оно представляет собой подарок от "Аэрофлот", и зрителю об этом не дают забыть ни на секунду.

Содержание шоу — это анимационные ролики для семейного просмотра, разбавленные популярными русскими "зимними" песнями с видеорядом.

Создатели анонсировали появление в кадре ключевых самарских достопримечательностей, но им отведено скромное количество экранного времени.

Буквально несколько секунд занимает рассказ об основании города, мелькает пара знакомых видов, и начинается та же программа, что в прошлом году удивляла жителей Петербурга и Казани.

Хотя изображение точно скорректировано под контуры здания, проекция лишь изредка всерьез взаимодействует с архитектурными особенностями фасада.

Например, занятно выглядит, когда колонны театра вдруг превращаются в гигантские леденцы, но таких моментов могло бы быть больше.

Сложно найти и точку на площади, с которой шоу было бы видно во всех деталях — мешает и памятник, и тумбы, с которых идет трансляция, и ель.

Даже с этими оговорками шоу "Полетели в Новый год" выполняет свою праздничную миссию. Пусть это дорогой рекламный ролик, но очень душевный и добротно сделанный.

Веселое, местами трогательное и даже где-то патриотичное шоу способно настроить на новогоднюю волну даже взрослых, а уж для детей это настоящее чудо.

Отправляясь на площадь Куйбышева, следует оставить скепсис дома, а лучше одеться потеплее. Аттракцион старается согревать зрителей. Зажигательные песни звучат в современных обработках, чтобы лучше танцевалось, но и в движении выдержать сорок минут на морозной площади все равно может быть непросто.

Где вы планируете встречать Новый год?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Павлов Иван 22 декабря 2016 11:02 "Рождественский караван Coca-Cola" приедет в Самару 24 декабря

Где наш Дед Мороз?

Артем stroysamaru 19 декабря 2016 19:25 Директор МП "Благоустройство": "Мы пересмотрели систему ежедневной уборки города"

Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?

Джон Смит 09 декабря 2016 20:29 11 декабря жители Самары приглашаются для обсуждения логотипа города к ЧМ-18

Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.

Вера Дутлова 01 декабря 2016 17:00 Переживший пожар дом на улице Водников в Самаре планируется восстановить

Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20

Диана Руманова 28 ноября 2016 22:40 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?

Фото на сайте

Световое шоу "Полетели в Новый Год"

Световое шоу "Полетели в Новый Год"

Школьники Жигулевска разгадали "Код энергии"

Школьники Жигулевска разгадали "Код энергии"

В Самаре накануне Дня Героев Отечества герои возложили цветы к Вечному огню

В Самаре накануне Дня Героев Отечества герои возложили цветы к Вечному огню

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1