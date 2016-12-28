С 27 по 31 декабря самарцы смогут каждый вечер наблюдать на фасаде Театра оперы и балета световое мэппинг-шоу.

Световое шоу на площади Куйбышева предлагает совершить полет в Новый год

Корреспондент Волга Ньюс побывал на премьере нового для города аттракциона.

В шесть часов вечера минувшего вторника площадь Куйбышева жила предновогодней жизнью со всей сопутствующей случаю иллюминацией, только фасад театра был необычайно темен. Большинство окон массивного здания было закрыто специальным материалом, не светились афиши.

Театр ждал начала светового шоу. Увидеть первый показ редкого для Самары мультимедийного перфоманса собралось сотни три зрителей, но наверняка их количество будет расти по мере приближения праздника и появления рассказов радостных очевидцев.

Программу будут демонстрировать в режиме нон-стоп каждый день с 18:00 до 22:00 по 31 декабря включительно.

Шоу "Полетели в Новый год" предлагает ровно то, чего ждешь от новогоднего представления — оно захватывающее и яркое, доброе и музыкальное.

Внушительный размер "экрана" позволяет вполне оценить высокое качество трехмерных моделей и эффектов, грамотную режиссерскую работу. Но есть в нем и нюансы, восторга не вызывающие.

Прежде всего, оно представляет собой подарок от "Аэрофлот", и зрителю об этом не дают забыть ни на секунду.

Содержание шоу — это анимационные ролики для семейного просмотра, разбавленные популярными русскими "зимними" песнями с видеорядом.

Создатели анонсировали появление в кадре ключевых самарских достопримечательностей, но им отведено скромное количество экранного времени.

Буквально несколько секунд занимает рассказ об основании города, мелькает пара знакомых видов, и начинается та же программа, что в прошлом году удивляла жителей Петербурга и Казани.

Хотя изображение точно скорректировано под контуры здания, проекция лишь изредка всерьез взаимодействует с архитектурными особенностями фасада.

Например, занятно выглядит, когда колонны театра вдруг превращаются в гигантские леденцы, но таких моментов могло бы быть больше.

Сложно найти и точку на площади, с которой шоу было бы видно во всех деталях — мешает и памятник, и тумбы, с которых идет трансляция, и ель.

Даже с этими оговорками шоу "Полетели в Новый год" выполняет свою праздничную миссию. Пусть это дорогой рекламный ролик, но очень душевный и добротно сделанный.

Веселое, местами трогательное и даже где-то патриотичное шоу способно настроить на новогоднюю волну даже взрослых, а уж для детей это настоящее чудо.

Отправляясь на площадь Куйбышева, следует оставить скепсис дома, а лучше одеться потеплее. Аттракцион старается согревать зрителей. Зажигательные песни звучат в современных обработках, чтобы лучше танцевалось, но и в движении выдержать сорок минут на морозной площади все равно может быть непросто.