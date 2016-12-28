В Самарской кирхе пройдет Вечер камерной и органной музыки "Музыкальные диалоги"

В Самарской кирхе 8 января 18.00 пройдет Вечер камерной и органной музыки "Музыкальные диалоги".

В исполнении органиста Алексея Шевченко и Александр Листратова (барочная виолончель) прозвучат произведения Баха, Вивальди, Моцарта, Вермана, даль Абако, сообщают организаторы.

Дуэт Александра Листратова и Алексея Шевченко существует больше 10 лет.

За плечами выступления в самых престижных залах Москвы и Санкт – Петербурга, большинстве стран Европы, в Китае и странах Ближнего Востока (Ливан, Сирия, Иордания).

Помимо премий на международных конкурсах в сольных номинациях, в 2015 г. дуэт завоевал гран-при на международном конкурсе камерных ансамблей в Санкт-Петербурге.