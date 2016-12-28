На трассе Тольятти - Ягодное произошло ДТП с участием трех автомобилей

В среду, 28 декабря, в восьмом часу утра, на трассе Тольятти — Ягодное произошло ДТП с участием тех автомобилей, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, водитель Lada Largus, двигаясь по трассе, нарушил правила обгона, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где задел автомобиль Lada Kalina и, проехав дальше, столкнулся с таким же автомобилем.
Сейчас информации о пострадавших нет.
На место происшествия выезжали сотрудники полиции.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.