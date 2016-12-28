В январе в ЦРК "Художественный" откроется персональная выставка Олега Емельянова

В ЦРК "Художественный" 11 января в 14.00 откроется персональная выставка графики доцента кафедры декоративно-прикладного творчества Самарского института культуры, председателя Самарского отделения Творческого союза художников России Олега Емельянова, сообщают организаторы.

На торжественном открытии будет показана литературная композиция в исполнении студентов Самарского института культуры.

Особенную атмосферу выставки создаст и живая музыка в исполнении Стефании Маренич (саксофон).

Олег Емельянов знаком любителям изобразительного искусства как один из ведущих мастеров гобелена в Самарской области, резчик по дереву, скульптор.

Выставка графических работ раскрывает ещё одну грань таланта самарского художника.

Посетители выставки смогут полюбоваться красотой жигулевских пейзажей и работ, созданных под впечатлением пребывания под Сызранью, также на выставке представлены графические воспоминания Олега Емельянова о родной Карелии и о Камчатке.