В январе в ЦРК "Художественный" откроется персональная выставка Олега Емельянова

В ЦРК "Художественный" 11 января в 14.00 откроется персональная выставка графики доцента кафедры декоративно-прикладного творчества Самарского института культуры, председателя Самарского отделения Творческого союза художников России Олега Емельянова, сообщают организаторы.
На торжественном открытии будет показана литературная композиция в исполнении студентов Самарского института культуры.
Особенную атмосферу выставки создаст и живая музыка в исполнении Стефании Маренич (саксофон).
Олег Емельянов знаком любителям изобразительного искусства как один из ведущих мастеров гобелена в Самарской области, резчик по дереву, скульптор.
Выставка графических работ раскрывает ещё одну грань таланта самарского художника.
Посетители выставки смогут полюбоваться красотой жигулевских пейзажей и работ, созданных под впечатлением пребывания под Сызранью, также на выставке представлены графические воспоминания Олега Емельянова о родной Карелии и о Камчатке.
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
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Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)