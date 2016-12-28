В галерее "Виктория" показали театральный перформанс LOVE NSK, в котором участвовали подростки из Новокуйбышевска. Создатели обещают, что это только первая часть проекта, но из нее пока непросто понять, как будет выглядеть спектакль.

Все начинается на улице. На балконе девочка в белой шапочке рассказывает, что в Новокуйбышевске много подростков-суицидников, что хочется уехать из страны, а еще поскорее бы родить детей. Юная пара курит под крыльцом "Виктории" и обсуждает историю с пермскими подростками теми фразами, какие все мы читали и писали тогда в Фейсбуке ("даже психолога не было"). Третья и остальные остановки — уже внутри галереи, в декорациях выставки "Открытые системы/Самонедостаточность".

Пьесу для проекта написал драматург Сергей Давыдов, его тексты попадали в шорт-листы конкурса молодой драматургии "Любимовка" и других престижных фестивалей. Вместе с ним над проектом работали режиссер Екатерина Политова и художник Мария Крючкова, а также актеры новокуйбышевской детской студии "Песочные часы". Пьеса основана на документальном материале, по большей части на беседах с местными подростками. Перформанс — только первая часть проекта, по которой пока трудно угадать, что мы увидим в следующих сериях.

В LOVE NSK играют подростки, и материал рассказывает о них же (только пару раз вклиниваются "взрослые" монологи). Тинейджеры предсказуемо говорят о суициде и анорексии, о первых парнях и наркотиках. Кому-то важно уже сейчас определить, каким должен быть главный в ее жизни мужчина, а кто-то, вслед за авторитетными взрослыми, ругает "наше поколение". От московских ровесников (в "Театре.doc", например, они играют спектакль "Мой круг") этих ребят отличает только тема "уехать из города". Непонятно только, существует ли она сама по себе? Или в тесной связи с подростковым максимализмом и другими особенностями возраста? Те самые редкие взрослые голоса к Н-ску гораздо лояльнее.

Создатели обещают "первый в Самаре иммерсивный спектакль". Этим модным словом теперь обозначают интерактивные проекты, в Москве сейчас несколько интересных примеров такого театра (путешествие по городу Remote Mosсow, спектакли в старинных особняках "Черный русский" и "Вернувшиеся", социальный эксперимент "В гостях. Европа"), но в перформансе пока никакой интерактивности нет, если не считать за таковую передвижение зрителей от точки к точке и попытки разглядеть исполнителей за спинами других зрителей. Все-таки не хотелось бы считать.

Хотя делать выводы из перформанса рано: если спектакль получится в формате "променада" или "бродилки", он наверняка будет взаимодействовать с пространством. И вряд ли с таким благополучным, стерильным и далеким от проблем новокуйбышевских подростков, как галерея "Виктория".

Есть ощущение, что событием этот будущий спектакль может стать совсем не из-за новой для Самары формы. Тем более, что "променад-спектакли", к которым LOVE NSK пока тяготеет, у нас делали раньше, чем появилось это слово (тут можно вспомнить пятилетней давности "In Чеховʼs way"). А вот разговор с подростками и о подростках — ценная вещь. Та же пермская трагедия показала, что об этом периоде жизни каждого человека (и его родителей) у нас принято судить поверхностно и знать мало. Между тем психологи утверждают, что тинейджеры переживают самый мощный и опасный за всю жизнь возрастной кризис. И если есть благодатный материал для социального театра, то вот он.

После московского спектакля "Мой голос" родители плакали и мирились с детьми. В самарском перформансе проблемы пока только названы, погружаться в нюансы и вскапывать благодатную почву постановщикам еще предстоит. Надеемся, ничто не помешает появлению спектакля на свет. Тем более, что с энтузиазмом молодой команды горы можно свернуть.