В Самарской области сократилось количество лесных пожаров

Федеральное агентство лесного хозяйства определило лучшие регионы по итогам лесопожарного сезона. В Самарской области улучшились лесопожарные показатели по сравнению со среднепятилетними данными.
Так, в этом году в регионе произошел 21 пожар на площади 12 га. Площадь, пройденная огнем, уменьшилась в шесть раз.
Наиболее сложная лесопожарная обстановка складывалась в Иркутской области, где ликвидировано 1220 пожаров на площади 668,8 тыс. га, и в Забайкальском крае – 619 пожаров на площади 276,8 тыс. га.
В рейтинге успешности борьбы с пожарами на первом месте оказался Красноярский край.
Всего на протяжении лесопожарного сезона 2016 года в России зарегистрировано 11,02 тыс. лесных пожаров, из них на территории лесного фонда – 10,09 тыс. пожаров, что на 1,2 тыс. меньше, чем в 2015 году. Общая площадь, пройденная огнем, в этом году составила 2,4 млн га, что ниже средних пятилетних показателей в полтора раза.
На территории лесного фонда площадь, пройденная огнем, составила 2,2 млн га, тогда как в 2015 году огнем было пройдено 2,6 млн га. Ущерб от лесных пожаров в этом году снижен в 3,8 раза и по предварительным данным составляет 15 млрд рублей.
Последние комментарии
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!
Заметьте, не первый год!
Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"
Согласен с Алексеем полностью. После трала остается пустыня. И это не считая километров сетей , которыми эти барыгобизнесмены уставили всю Волгу и др. водоемы , и им параллелен нерест . Кому война, а кому мать родна. Мелочь на муку, крупняк на рынок. Досадно что штрафы и сроки мизерные. Да и дел на них раз два и обчелся.