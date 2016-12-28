В Самарской области сократилось количество лесных пожаров

Федеральное агентство лесного хозяйства определило лучшие регионы по итогам лесопожарного сезона. В Самарской области улучшились лесопожарные показатели по сравнению со среднепятилетними данными.

Так, в этом году в регионе произошел 21 пожар на площади 12 га. Площадь, пройденная огнем, уменьшилась в шесть раз.

Наиболее сложная лесопожарная обстановка складывалась в Иркутской области, где ликвидировано 1220 пожаров на площади 668,8 тыс. га, и в Забайкальском крае – 619 пожаров на площади 276,8 тыс. га.

В рейтинге успешности борьбы с пожарами на первом месте оказался Красноярский край.

Всего на протяжении лесопожарного сезона 2016 года в России зарегистрировано 11,02 тыс. лесных пожаров, из них на территории лесного фонда – 10,09 тыс. пожаров, что на 1,2 тыс. меньше, чем в 2015 году. Общая площадь, пройденная огнем, в этом году составила 2,4 млн га, что ниже средних пятилетних показателей в полтора раза.

На территории лесного фонда площадь, пройденная огнем, составила 2,2 млн га, тогда как в 2015 году огнем было пройдено 2,6 млн га. Ущерб от лесных пожаров в этом году снижен в 3,8 раза и по предварительным данным составляет 15 млрд рублей.