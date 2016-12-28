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Экология Общество

В Самарской области сократилось количество лесных пожаров

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральное агентство лесного хозяйства определило лучшие регионы по итогам лесопожарного сезона. В Самарской области улучшились лесопожарные показатели по сравнению со среднепятилетними данными.

Так, в этом году в регионе произошел 21 пожар на площади 12 га. Площадь, пройденная огнем, уменьшилась в шесть раз.

Наиболее сложная лесопожарная обстановка складывалась в Иркутской области, где ликвидировано 1220 пожаров на площади 668,8 тыс. га, и в Забайкальском крае – 619 пожаров на площади 276,8 тыс. га.
В рейтинге успешности борьбы с пожарами на первом месте оказался Красноярский край.

Всего на протяжении лесопожарного сезона 2016 года в России зарегистрировано 11,02 тыс. лесных пожаров, из них на территории лесного фонда – 10,09 тыс. пожаров, что на 1,2 тыс. меньше, чем в 2015 году. Общая площадь, пройденная огнем, в этом году составила 2,4 млн га, что ниже средних пятилетних показателей в полтора раза.

На территории лесного фонда площадь, пройденная огнем, составила 2,2 млн га, тогда как в 2015 году огнем было пройдено 2,6 млн га. Ущерб от лесных пожаров в этом году снижен в 3,8 раза и по предварительным данным составляет 15 млрд рублей.

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Aleksey Sergeev 25 июня 2015 07:36 Самарские рыбколхозы угодили в сети правосудия

Согласен с Алексеем полностью. После трала остается пустыня. И это не считая километров сетей , которыми эти барыгобизнесмены уставили всю Волгу и др. водоемы , и им параллелен нерест . Кому война, а кому мать родна. Мелочь на муку, крупняк на рынок. Досадно что штрафы и сроки мизерные. Да и дел на них раз два и обчелся.

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