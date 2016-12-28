Оркестр народных инструментов "Виртуозы Самары" представит "Лучшее за 10 лет"

Оркестр народных инструментов "Виртуозы Самары" Государственного Волжского русского народного хора отмечает свой 10-летний юбилей.

На сцене Самарской филармонии 10 февраля состоится концертная программа "Лучшее за 10 лет", сообщает пресс-служба коллектива.

В юбилейной программе примут участие солисты Волжского русского народного хора и известные самарские музыканты. Зрителей ждут нестареющие классические хиты, знаменитые песни и романсы, яркие оркестровые номера и сольные партии, которые поражают своим многообразием, и, конечно же, интригующие премьерные исполнения.

"Виртуозы Самары" — творческий коллектив, который сохраняет и развивает лучшие традиции исполнительского мастерства. Высокий исполнительский уровень коллектива был отмечен наградами на всероссийских и международных конкурсах.

В репертуаре оркестра несколько сотен произведений самых разных музыкальных жанров. Это виртуозная обработка народных песен и танцев, произведения российских и зарубежных композиторов, переложения классических произведений, оригинальные сочинения современных авторов, написанные специально для оркестра русских народных инструментов.

Главный дирижер — заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии правительства РФ "Душа России" Павел Третьяков.