Житель Шенталинского района отправится в колонию за то, что забил до смерти знакомого

Жителя с. Шентала И. Мифтахова признали виновным в умышленном нанесении тяжких травм, повлекших смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, 4 июля 2016 г. Мифтахов на веранде дома односельчанина во время ссоры несколько раз ударил хозяина руками в голову, затем схватил за одежду и еще не менее двух раз ударил его головой о деревянную полку на спинке дивана. От полученных травм потерпевший скончался в тот же день.

В итоге мужчину приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.