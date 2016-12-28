Обвиняемый в сбыте "синтетики" в Жигулевске предстанет перед судом

Прокуратура Жигулевска направила в суд уголовное дело 34-летнего Глеба Овечкина, обвиняемого в двух эпизодах покушения на сбыт и сбыта наркотиков в крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, мужчина вступил в сговор с не установленным следствием лицом для сбыта "синтетики". 13 апреля 2016 г. Овечкин из полученной от подельника партии таблеток сбыл не менее 82 г наркотиков. Оплату — 165 тыс. руб. он должен был получить позже денежным переводом.

Аналогичным образом через несколько дней мужчина сбыл еще 40 г наркотика. А 26 апреля Овечкин пытался сбыть 7 г вещества, но его задержали. Впоследствии в квартире мужчины изъяли пакеты с таблетками массой не менее 529 грамм.

Подозреваемый признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.