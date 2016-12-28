Мужчина, разрушивший 193 м береговой полосы на территории "Самарской Луки", предстанет перед судом

Прокуратура Сызранского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу Юрия Мишина по ст. 262 УК РФ "Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов", сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, мужчина нарушил требования закона "Об охране окружающей среды" и с начала апреля до 13 апреля 2015 г. с использованием техники разрушил участок берега, а именно срезал профиль склона длиной 193 м, шириной 31 м и высотой 11 м.

Тем самым был нарушен рельеф местности береговой полосы водоохранной зоны Саратовского водохранилища в национальном парке "Самарская Лука" с. Переволоки, а животному миру причинен ущерб около 1,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Сызранский районный суд.

Производством по делу занимались в отделении по расследованию преступлений, совершенных на территории Сызранского района, ОД ОП № 34. Сейчас расследование закончено.