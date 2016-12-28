Мужчина, разрушивший 193 м береговой полосы на территории "Самарской Луки", предстанет перед судом

Прокуратура Сызранского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу Юрия Мишина по ст. 262 УК РФ "Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов", сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, мужчина нарушил требования закона "Об охране окружающей среды" и с начала апреля до 13 апреля 2015 г. с использованием техники разрушил участок берега, а именно срезал профиль склона длиной 193 м, шириной 31 м и высотой 11 м.
Тем самым был нарушен рельеф местности береговой полосы водоохранной зоны Саратовского водохранилища в национальном парке "Самарская Лука" с. Переволоки, а животному миру причинен ущерб около 1,5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Сызранский районный суд.
Производством по делу занимались в отделении по расследованию преступлений, совершенных на территории Сызранского района, ОД ОП № 34. Сейчас расследование закончено.
Последние комментарии
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.
Знаю Игоря Попова более 20 лет. Это честнейший человек и хороший офицер, преданно служащий своей Родине. Поэтому прошу уважаемый суд, следственные органы и других участников этого непростого дела, более внимательно отнестись к фактам, которые позволяют увидеть происходящее под новым углом зрения. Депутат Думы г.о.Тольятти, Евгений Сакеев