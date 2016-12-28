16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский подшипниковый завод готовится к выполнению заказа для ВПК Резиденты технопарка производят суперпрочные перчатки и системы идентификации личности Самарский подшипниковый завод вытесняет импорт Резиденты технопарка создают продукты, не имеющие аналогов "СДМ" хочет погасить долги оборонного завода "Рейд-1"

Оборонный комплекс Машиностроение

Владимир Шаманов ознакомился с работой сызранского АО "Тяжмаш"

СЫЗРАНЬ. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 61
Версия для печати

В среду, 28 декабря, председатель комитета по обороне Государственной думы РФ Владимир Шаманов посетил сызранское АО "Тяжмаш" и осмотрел ключевые цеха предприятия.

Владимир Шаманов ознакомился с работой сызранского АО "Тяжмаш" Владимир Шаманов ознакомился с работой сызранского АО "Тяжмаш"
Фото: Игорь Казановский

Главной темой рабочей поездки стало ознакомление с производственными возможностями завода, его работой в рамках выполнения гособоронзаказа и вопросы подготовки квалифицированных кадров.

"В своем послании президент России поставил перед промышленностью задачу: наряду с выпуском продукции военно-промышленного назначения выпускать и гражданскую продукцию, — отметил Владимир Шаманов. — На АО "Тяжмаш" выпускаются изделия для всех высокотехнологичных видов и родов войск — для военно-морского флота, воздушно-космических сил, решаются задачи в интересах Роскосмоса. И что самое важное — половина продукции предназначена для нужд гидроэнергетики, атомной энергетики, для обеспечения топливом угольной теплоэнергетики, для цементной промышленности. Отрадно, что в нынешних условиях системного применения санкционных мер сызранское предприятие работает не только на российский рынок, но и поставляет продукцию за рубеж", — подчеркнул председатель комитета по обороне Госдумы РФ.

"В первую очередь мы показали Владимиру Шаманову производство специальной техники, — рассказал технический директор АО "Тяжмаш" Максим Макарушин. — Наше предприятие успешно выполняет для Министерства обороны России работы по четырем опытно-конструкторским разработкам (ОКР). Это перспективные виды спецтехники, аналогов которым сегодня нет".

Как сообщил Максим Макарушин, в 2016 г. "Тяжмаш" перевыполнил плановое задание и отгрузил продукции более чем на 11,5 млн рублей.

Авангард машиностроительного комплекса региона — несколько стратегически важных, современных предприятий. "Тяжмаш" — в их числе. Благодаря усилиям губернатора Самарской области Николая Меркушкина эти предприятия получают и успешно выполняют государственные заказы Минобороны, Роскосмоса, Росатома и других ведущих госкорпораций.

АО "Тяжмаш" перечисляет в год в бюджеты всех уровней почти 2 млрд руб. налогов — это очень высокий показатель для отдельно взятого производства, отметил Владимир Шаманов.

29 декабря в программе его рабочей поездки посещение аэрокосмических предприятий Самары и учебных заведений, готовящих кадры для этих предприятий и встреча с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным.

Где вы планируете встречать Новый год?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Скорняков 14 ноября 2014 17:30 Чапаевский "Полимер" за девять месяцев увеличил прибыль в восемь раз

Что толку-то...Зарплата в "Полимере" одна из самых маленьких в области...В Самаре уборщица на вокзале получает в два раза больше, например, электрика, работающего в "Полимере".

михаил вдовин 15 августа 2014 20:33 Минобороны требует взыскать с "Авиакора" 626 млн рублей

И этим ребятам доверять делать новый самолет?

Фото на сайте

Владимир Шаманов ознакомился с работой сызранского АО "Тяжмаш"

Владимир Шаманов ознакомился с работой сызранского АО "Тяжмаш"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1