Владимир Шаманов ознакомился с работой сызранского АО "Тяжмаш"

В среду, 28 декабря, председатель комитета по обороне Государственной думы РФ Владимир Шаманов посетил сызранское АО "Тяжмаш" и осмотрел ключевые цеха предприятия.

Главной темой рабочей поездки стало ознакомление с производственными возможностями завода, его работой в рамках выполнения гособоронзаказа и вопросы подготовки квалифицированных кадров.

"В своем послании президент России поставил перед промышленностью задачу: наряду с выпуском продукции военно-промышленного назначения выпускать и гражданскую продукцию, — отметил Владимир Шаманов. — На АО "Тяжмаш" выпускаются изделия для всех высокотехнологичных видов и родов войск — для военно-морского флота, воздушно-космических сил, решаются задачи в интересах Роскосмоса. И что самое важное — половина продукции предназначена для нужд гидроэнергетики, атомной энергетики, для обеспечения топливом угольной теплоэнергетики, для цементной промышленности. Отрадно, что в нынешних условиях системного применения санкционных мер сызранское предприятие работает не только на российский рынок, но и поставляет продукцию за рубеж", — подчеркнул председатель комитета по обороне Госдумы РФ.

"В первую очередь мы показали Владимиру Шаманову производство специальной техники, — рассказал технический директор АО "Тяжмаш" Максим Макарушин. — Наше предприятие успешно выполняет для Министерства обороны России работы по четырем опытно-конструкторским разработкам (ОКР). Это перспективные виды спецтехники, аналогов которым сегодня нет".

Как сообщил Максим Макарушин, в 2016 г. "Тяжмаш" перевыполнил плановое задание и отгрузил продукции более чем на 11,5 млн рублей.

Авангард машиностроительного комплекса региона — несколько стратегически важных, современных предприятий. "Тяжмаш" — в их числе. Благодаря усилиям губернатора Самарской области Николая Меркушкина эти предприятия получают и успешно выполняют государственные заказы Минобороны, Роскосмоса, Росатома и других ведущих госкорпораций.

АО "Тяжмаш" перечисляет в год в бюджеты всех уровней почти 2 млрд руб. налогов — это очень высокий показатель для отдельно взятого производства, отметил Владимир Шаманов.

29 декабря в программе его рабочей поездки посещение аэрокосмических предприятий Самары и учебных заведений, готовящих кадры для этих предприятий и встреча с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным.