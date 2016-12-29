В Новокуйбышевске с пожара эвакуировано семь человек

В среду, 28 декабря, в 8:30 на ул. Киевской в Новокуйбышевске горели домашние вещи в квартире на площади 6 кв. м. В ходе проведения спасательных работ было эвакуировано семь человек.

Возгорание было ликвидировано в 8:42 силами 10 огнебеорцев и трех спецмашин. Причина возникновения пожара устанавливается, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.