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ДТП Происшествия

Под Ульяновском перевернулся полицейский УАЗ из Самары

УЛЬЯНОВСК. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Авария произошла в среду, 28 декабря, на трассе "Ульяновск — Димитровград — Самара". В связи с плохими погодными условиями водитель УАЗа не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет, где и перевернулся, пишет 1ul.ru.

По неофицилаьным данным в машине находился задержанный — он получил травмы. Никто из полицейских не пострадал.  

"В ДТП попала служебная автомашина органов внутренних дел Самарской области. По предварительным данным, в результате неблагоприятных погодных условий водитель транспортного средства УАЗ-396255 не справился с управлением и совершил опрокидывания авто в кювет, в результате ДТП пострадавших нет. Выясняются все обстоятельства произошедшего", — сообщают в пресс-службе УМВД по Ульяновской области. 

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Спасибо!!!

Алекс Алексеев 10 декабря 2016 16:02 Столкновение трамваев на Барбошиной поляне могло произойти по вине водителя-стажера

Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

Евгений Андреев 16 ноября 2016 22:20 В Отрадном нетрезвая девушка без водительских прав за рулем Lada Kalina устроила ДТП со смертельным исходом

чем только думают когда пьяными садятся за руль?

Иван Иваныч 17 октября 2016 17:25 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...

Hamaruba Tonga 14 октября 2016 17:19 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.

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