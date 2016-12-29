Под Ульяновском перевернулся полицейский УАЗ из Самары

Авария произошла в среду, 28 декабря, на трассе "Ульяновск — Димитровград — Самара". В связи с плохими погодными условиями водитель УАЗа не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет, где и перевернулся, пишет 1ul.ru.
По неофицилаьным данным в машине находился задержанный — он получил травмы. Никто из полицейских не пострадал.
"В ДТП попала служебная автомашина органов внутренних дел Самарской области. По предварительным данным, в результате неблагоприятных погодных условий водитель транспортного средства УАЗ-396255 не справился с управлением и совершил опрокидывания авто в кювет, в результате ДТП пострадавших нет. Выясняются все обстоятельства произошедшего", — сообщают в пресс-службе УМВД по Ульяновской области.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.