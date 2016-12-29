Под Ульяновском перевернулся полицейский УАЗ из Самары

Авария произошла в среду, 28 декабря, на трассе "Ульяновск — Димитровград — Самара". В связи с плохими погодными условиями водитель УАЗа не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет, где и перевернулся, пишет 1ul.ru.

По неофицилаьным данным в машине находился задержанный — он получил травмы. Никто из полицейских не пострадал.

"В ДТП попала служебная автомашина органов внутренних дел Самарской области. По предварительным данным, в результате неблагоприятных погодных условий водитель транспортного средства УАЗ-396255 не справился с управлением и совершил опрокидывания авто в кювет, в результате ДТП пострадавших нет. Выясняются все обстоятельства произошедшего", — сообщают в пресс-службе УМВД по Ульяновской области.