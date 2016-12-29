На ул. Вилоновской и Красноармейской в Самаре запретили остановку и стоянку

На ул. Вилоновской и Красноармейской в Самаре до 08:00 1 января введен запрет на остановку и стоянку транспорта, сообщает горадминистрация. Такие меры приняты в связи с проведением праздничных новогодних мероприятий на площади им. В.В. Куйбышева.

Напомним, ранее мэрия сообщала, что с 13:00 31 декабря до 08:00 1 января будет ограничено движение транспорта по ул. Чапаевской на участке от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской и по ул. Шостаковича на участке от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.