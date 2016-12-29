На пр. Ленина в Самаре стояли трамваи из-за столкновения машин на путях

В четверг, 29 декабря, в 9:28 на пр. Ленина остановилось движение трамваев по направлению "в город" из-за столкновения автомобилей на путях в районе ул. Первомайская, сообщили корреспонденту Волга Ньюс представители городского ведомства по организации дорожного движения.

По данным дорожников, в 9:52 столкнувшиеся машины с пути убрали и движение трамваев по пр. Ленина восстановилось в полном объеме. Простой трамваев из-за ДТП составил 24 минуты.