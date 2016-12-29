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На покупку 62 квартир для переселенцев из аварийного фонда Похвистнева выделят 74 млн рублей

ПОХВИСТНЕВО. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Похвистнева ищет компанию, которая предоставит квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, сообщается на сайте госзакупок.

Победитель должен предоставить 62 квартиры общей площадью не менее 2,2 тыс. кв. м до 31 мая 2017 года.

На это выделят 73,9 млн руб. из областного и местного бюджетов, а также за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 13 января, а итоги подведут 19 января.

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