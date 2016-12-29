На покупку 62 квартир для переселенцев из аварийного фонда Похвистнева выделят 74 млн рублей

Администрация Похвистнева ищет компанию, которая предоставит квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, сообщается на сайте госзакупок.

Победитель должен предоставить 62 квартиры общей площадью не менее 2,2 тыс. кв. м до 31 мая 2017 года.

На это выделят 73,9 млн руб. из областного и местного бюджетов, а также за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 13 января, а итоги подведут 19 января.