Сызранский пенсионер-педофил осужден на 18 лет строгого режима

Во вторник, 27 декабря, Сызранским городским судом осужден на 18 лет строгого режима 61-летний педофил, сообщает syzran-small.ru.

Судом было установлено, что пенсионер в состоянии алкогольного опьянения совершил в своей квартире действия сексуального характера с применением насилия к 12-летней девочке, пришедшей в гости к его дочери. Также в ходе следствия выяснилось, что еще в течение двух месяцев пенсионер домогался до другой 9-летней девочки.

Приговором суда сызранец признан виновным и приговорен к наказанию в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.