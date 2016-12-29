Медики: в новогодние праздники самарцы чаще всего получают травмы глаз от елочных иголок и бенгальских огней

Самарская больница им. Ерошевского сообщает, что отделение экстренной офтальмологической помощи в праздники будет работать ежедневно в круглосуточном режиме, а также делится прошлогодней статистикой "глазного новогоднего травматизма".
В прошлом году за время праздников за срочной помощью к офтальмологам именно с "новогодними" травмами глаз обратились 17 пациентов. Большая часть из них получила легкие повреждения глаз от попадания елочных иголок и искр бенгальских огней (в 2014-м таких пациентов было пятеро).
Но не обошлось и без серьезных травм: три человека пострадали от пробок шампанского, еще два — от фейерверка.
В медучреждении напоминают, что несоблюдение правил безопасности при обращении с пиротехникой и шампанским может привести к необратимой потере зрения.
Врачи принимают всех пострадавших, без медицинских полисов и направлений.
Телефон отделения экстренной офтальмологической помощи ГБУЗ "СОКОБ им. Т.И. Ерошевского" +7(846) 323-00-40.
Последние комментарии
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?