Медики: в новогодние праздники самарцы чаще всего получают травмы глаз от елочных иголок и бенгальских огней

Самарская больница им. Ерошевского сообщает, что отделение экстренной офтальмологической помощи в праздники будет работать ежедневно в круглосуточном режиме, а также делится прошлогодней статистикой "глазного новогоднего травматизма".

В прошлом году за время праздников за срочной помощью к офтальмологам именно с "новогодними" травмами глаз обратились 17 пациентов. Большая часть из них получила легкие повреждения глаз от попадания елочных иголок и искр бенгальских огней (в 2014-м таких пациентов было пятеро).

Но не обошлось и без серьезных травм: три человека пострадали от пробок шампанского, еще два — от фейерверка.

В медучреждении напоминают, что несоблюдение правил безопасности при обращении с пиротехникой и шампанским может привести к необратимой потере зрения.

Врачи принимают всех пострадавших, без медицинских полисов и направлений.

Телефон отделения экстренной офтальмологической помощи ГБУЗ "СОКОБ им. Т.И. Ерошевского" +7(846) 323-00-40.