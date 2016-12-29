В период праздников теплоэнергетитки переходят на особый режим работы

С 31 декабря по 8 января самарские энергетики будут работать в режиме повышенной готовности, сообщила пресс-служба Самарского филиала "Т Плюс".
Приняты дополнительные меры по усилению контроля состояния работы технологического оборудования и пожарной безопасности энергообъектов.
На всех ГРЭС, ТЭЦ и предприятиях тепловых сетей разработаны и утверждены графики круглосуточных дежурств ответственных руководителей и ремонтного персонала компаний.
В рамках усиления антитеррористической и противодиверсионной защищенности ужесточены пропускной и внутриобъектный режимы.
ОАО "Предприятие тепловых сетей" и Территориальные управления по теплоснабжению (ТУТС) в Тольятти и Новокуйбышевске вводят режим особого контроля состояния трубопроводов.
В праздничные дни будет увеличено количество обходов и объездов тепломагистралей, осмотров оборудования и сооружений на тепловых сетях.
В случае возникновения проблем с теплоснабжением жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска могут обращаться либо в свои управляющие компании и ТСЖ, либо сообщать о нарушениях специалистам оперативно-диспетчерских служб: ОАО "ПТС" — 279-65-00, ТУТС Тольятти — 719-252 и 283-322, ТУТС Новокуйбышевска — 6-27-60.