На трассе Самара — Большая Глушица столкнулись Lada Priora и нефтевоз, погибла женщина

Утром 29 декабря в Волжском районе произошло ДТП с участием нефтевоза, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

На 61 км трассы Самара — Большая Глушица 33-летний водитель Lada Priora, совершая обгон, на встречной полосе столкнулся с нефтевозом Scania. После удара оба автомобиля съехали в кювет.

В результате 29-летняя пассажирка легковушки получила смертельные травмы. А из-за того, что кузов автомобиля сильно деформировался, спасателям пришлось разрезать машину, чтобы достать тело погибшей.

Водителя Lada Priora госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водитель грузовика не пострадал.

По факту ДТП ведется проверка.