На трассе Самара — Большая Глушица столкнулись Lada Priora и нефтевоз, погибла женщина

Утром 29 декабря в Волжском районе произошло ДТП с участием нефтевоза, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России.
На 61 км трассы Самара — Большая Глушица 33-летний водитель Lada Priora, совершая обгон, на встречной полосе столкнулся с нефтевозом Scania. После удара оба автомобиля съехали в кювет.
В результате 29-летняя пассажирка легковушки получила смертельные травмы. А из-за того, что кузов автомобиля сильно деформировался, спасателям пришлось разрезать машину, чтобы достать тело погибшей.
Водителя Lada Priora госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водитель грузовика не пострадал.
По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.