Четыре человека пострадали при столкновении "десятки" и Fiat в Кинельском районе

В Кинельском районе 28 декабря, в 9:50, 32-летний водитель "десятки" на 43 км подъездной дороги к Оренбургу выехал на встречную полосу и столкнулся с Fiat Doblo под управлением 25-летнего мужчины. После удара иномарка съехала в правый кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии оба водителя, а также 40-летняя женщина и 32-летний мужчина — пассажиры "десятки" получили травмы, с которыми их доставили в больницу.

По данным ГИБДД, оба автомобилиста были трезвы. По факту случившегося правоохранители ведут проверку.