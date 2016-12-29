Четыре человека пострадали при столкновении "десятки" и Fiat в Кинельском районе

В Кинельском районе 28 декабря, в 9:50, 32-летний водитель "десятки" на 43 км подъездной дороги к Оренбургу выехал на встречную полосу и столкнулся с Fiat Doblo под управлением 25-летнего мужчины. После удара иномарка съехала в правый кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В результате аварии оба водителя, а также 40-летняя женщина и 32-летний мужчина — пассажиры "десятки" получили травмы, с которыми их доставили в больницу.
По данным ГИБДД, оба автомобилиста были трезвы. По факту случившегося правоохранители ведут проверку.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.