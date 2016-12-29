Сотрудника самарской фирмы подозревают в организации наркопритона на рабочем месте

Самарские полицейские задержали предполагаемого организатора наркопритона в центре города, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что в здании на ул. Галактионовской в Самарском районе, где располагается некая организация, действует наркопритон. Во время проверки полицейские обнаружили в помещении 32-летнего местного жителя — работника фирмы, а также стеклянные пузырьки и шприцы. Экспертиза показала, что внутри емкостей были следы героина.

По версии правоохранителей, мужчина организовал в помещении наркопритон. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело.