Сотрудника самарской фирмы подозревают в организации наркопритона на рабочем месте

Самарские полицейские задержали предполагаемого организатора наркопритона в центре города, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранителям поступило сообщение о том, что в здании на ул. Галактионовской в Самарском районе, где располагается некая организация, действует наркопритон. Во время проверки полицейские обнаружили в помещении 32-летнего местного жителя — работника фирмы, а также стеклянные пузырьки и шприцы. Экспертиза показала, что внутри емкостей были следы героина.
По версии правоохранителей, мужчина организовал в помещении наркопритон. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))