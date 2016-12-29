В Самаре задержан подозреваемый в ограблении бизнес-леди и ее сотрудника

В среду, 28 декабря, в Октябрьском районе Самары полицейские задержали 23-летнего безработного парня, подозреваемого в грабеже.
По версии правоохранителей, два дня назад у дома на ул. Гагарина, 2 он отнял у 50-летней Гузели Б. и ее 53-летнего бизнес-партнера часы и мобильный телефон.
Уголовное дело расследуется, задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))