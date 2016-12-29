В Самаре задержан подозреваемый в ограблении бизнес-леди и ее сотрудника

В среду, 28 декабря, в Октябрьском районе Самары полицейские задержали 23-летнего безработного парня, подозреваемого в грабеже.

По версии правоохранителей, два дня назад у дома на ул. Гагарина, 2 он отнял у 50-летней Гузели Б. и ее 53-летнего бизнес-партнера часы и мобильный телефон.

Уголовное дело расследуется, задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.