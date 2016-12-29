В области средняя выплата по ОСАГО превысила 60 тыс. рублей

По итогам девяти месяцев в Самарской области средний размер выплаты по ОСАГО составил 60,3 тыс. руб., частота страховых случаев - 6%.
Такие данные озвучил Российский союз автостраховщиков (РСА).
По данным союза, по России средняя выплата в ОСАГО в ноябре 2016 г. выросла на 41% — до 83,5 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом средняя премия снизилась на 1% и составила 6 тыс. рублей.
Об этом свидетельствуют предварительные сведения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по результатам января-ноября 2016 года.
Как сообщил президент РСА Игорь Юргенс, средняя выплата в ноябре 2015 г. составляла 58,99 тыс. руб., средняя премия — 6,2 тыс. рублей.
В целом страховщики ОСАГО в январе–ноябре 2016 г. увеличили сбор премий на 9% — до 213,7 млрд рублей к аналогичному периоду 2015 года.
Сумма выплат по страховым случаям в сегменте ОСАГО с января по ноябрь 2016 г. составила 147,8 млрд руб., увеличившись на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., когда этот показатель составил 108 млрд рублей.
"Прирост рынка ОСАГО в части общего сбора премий в последнее время был обусловлен повышением тарифов. Главным негативным фактором, влияющим на объем сборов по ОСАГО, является то, что автопарк практически перестал расти. Этот же фактор окажет основное влияние и в следующем году. Мы полагаем, что этот сегмент страхового рынка будет стагнировать, то есть покажет нулевую динамику", — отметил Игорь Юргенс.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.