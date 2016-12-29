В области средняя выплата по ОСАГО превысила 60 тыс. рублей

По итогам девяти месяцев в Самарской области средний размер выплаты по ОСАГО составил 60,3 тыс. руб., частота страховых случаев - 6%.

Такие данные озвучил Российский союз автостраховщиков (РСА).

По данным союза, по России средняя выплата в ОСАГО в ноябре 2016 г. выросла на 41% — до 83,5 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом средняя премия снизилась на 1% и составила 6 тыс. рублей.

Об этом свидетельствуют предварительные сведения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по результатам января-ноября 2016 года.

Как сообщил президент РСА Игорь Юргенс, средняя выплата в ноябре 2015 г. составляла 58,99 тыс. руб., средняя премия — 6,2 тыс. рублей.

В целом страховщики ОСАГО в январе–ноябре 2016 г. увеличили сбор премий на 9% — до 213,7 млрд рублей к аналогичному периоду 2015 года.

Сумма выплат по страховым случаям в сегменте ОСАГО с января по ноябрь 2016 г. составила 147,8 млрд руб., увеличившись на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., когда этот показатель составил 108 млрд рублей.

"Прирост рынка ОСАГО в части общего сбора премий в последнее время был обусловлен повышением тарифов. Главным негативным фактором, влияющим на объем сборов по ОСАГО, является то, что автопарк практически перестал расти. Этот же фактор окажет основное влияние и в следующем году. Мы полагаем, что этот сегмент страхового рынка будет стагнировать, то есть покажет нулевую динамику", — отметил Игорь Юргенс.