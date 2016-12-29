Жители Поволжья стали на 22% чаше открывать индивидуальные инвестиционные счета в Сбербанке

Среди клиентов Сбербанка растёт популярность индивидуальных инвестиционных счетов — одного из способов пассивного дохода, который позволяет и экономить на налоговых выплатах.

Индивидуальный инвестиционный счет — разновидность брокерского обслуживания для физических лиц. Услуги брокера дают возможность получать доходы от вложений в облигации, акции, использовать "эффект плеча" — зарабатывать не только на росте цен, но и на падении, защититься и от колебаний курсов валют.

Клиент банка может выбрать один из двух видов брокерского обслуживания: с налоговым вычетом на сумму взноса либо с освобождением от уплаты подоходного налога со всей прибыли.

Налоговая база определяется за весь период в момент закрытия счета, а тип вычета можно выбрать в течение срока действия. Благодаря индивидуальным инвестиционным счетам можно получить до 52 тыс. руб. в виде возврата налогов. Максимальная сумма взноса не более 400 тыс. руб. в течение года.

По данным пресс-службы банка, в четвертом квартале 2016 г. количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов в Поволжье выросло на 22%, что объясняется возможностью получить налоговый вычет на взнос уже в первой половине 2017 года. Всего брокерскими услугами пользуется более 30 тыс. клиентов Поволжского банка, более чем 6,5 тыс. клиентов уже открыли индивидуальные инвестиционные счета.

Ознакомиться с полными условиями брокерского обслуживания и открыть счет можно в офисах Сбербанка или на сайте sberbank.ru в разделе "Брокерские услуги".

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.