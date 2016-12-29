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Около тысячи детей из регионов Приволжья приехали в Нижний Новгород на окружную новогоднюю елку

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 декабря, в Кремлевском концертном зале Нижнего Новгорода прошла традиционная новогодняя елка под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

На главную окружную елку приехали около тысячи детей из регионов Приволжья (Республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовии и Татарстан, Удмуртской и Чувашской Республик, Пермского края, Нижегородской области, Самарской области).

В их числе воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из многодетных семей, военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебного долга, победители и лауреаты окружных общественно значимых проектов.

Также в новогоднем празднике приняли участие воспитанники кадетских корпусов ПФО из Пермского края, Республик Башкортостан, Татарстан и Удмуртской Республики.

Юных участников ожидало сказочное представление, большой хоровод вокруг елки с Делом Морозом и Снегурочкой, а также сладкие новогодние подарки.

Кроме этого, для ребят из регионов округа была подготовлена обширная культурно-развлекательная программа – обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду с посещением Нижегородского кремля и планетария.

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