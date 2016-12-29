Михаил Бабич поздравил учащихся Нижегородского кадетского корпуса ПФО с успешным завершением 2016 года

В четверг, 29 декабря, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич посетил ГБОУ "Нижегородский кадетский корпус ПФО имени генерала армии В. Ф. Маргелова".

На состоявшемся здесь торжественном построении Михаил Бабич поздравил кадетов и преподавателей с успешным завершением 2016 года.

"Нижегородский кадетский корпус становится визитной карточкой кадетского образования в России. Вы видите, какая здесь создается учебно-материальная база. Все, о чем мы говорили буквально еще год назад, сейчас на ваших глазах воплощается: строится спальный корпус, спортивная инфраструктура. У нас трехгодичный план развития кадетского корпуса, который мы реализуем совместно с правительством Нижегородской области, нашим основным партнером — компанией "Норильский никель" и другими попечителями. Нет никаких сомнений, что наши планы будут реализованы", — подчеркнул полпред президента России в ПФО.

Михаил Бабич поощрил лучших кадетов, отличившихся в учебе и спорте, а также преподавателей. Он вручил им почетные грамоты, благодарности полномочного представителя и ценные подарки.

С наступающим Новым годом присутствующих также поздравили заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин и член попечительского совета Нижегородского кадетского корпуса ПФО им. генерала армии В. Ф. Маргелова — генеральный директор ОАО "Арзамасский приборостроительный завод" Олег Лавричев.

По окончании торжественного построения Михаил Бабич осмотрел строящиеся объекты учебного заведения. После того как в декабре 2015 года Нижегородский кадетский корпус получил статус окружного и был включен в проект "КаДетство", здесь начались масштабные строительные работы.

В настоящее время в кадетском корпусе возводятся новый спальный корпус на 420 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом, реконструирована открытая ледовая хоккейная коробка, монтируется вышка для прыжков с парашютом.

В 2017 году планируется начало строительства нового учебного корпуса с актовым залом на 500 мест, универсального стадиона, будут обустроены две открытые спортивные площадки с тренажерами и площадкой "Воркаут".

Также в предстоящем году запланированы капитальный ремонт столовой, клуба, строительство плоскостных сооружений (площадка для игры в волейбол и баскетбол, теннисный корт, освещенная беговая дорожка), воздушно-десантного городка, общевойсковой полосы препятствий, площадки для занятий по автоподготовке.

Нынешний учебный корпус будет отремонтирован под корпус дополнительного образования, а действующий спортзал после реконструкции станет Домом единоборств. Кроме того, к началу уже нового учебного года в кадетском корпусе установят бюст Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова.

Во время посещения строящихся объектов Михаил Бабич заслушал доклады о ходе строительства и развития инфраструктуры кадетского корпуса.