В Самаре превышен эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ

За неделю с 19 по 25 декабря в области зарегистрировано 11979 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре — 6553 случая.

По сравнению с прошлой неделей отмечен рост заболеваемости на 6,90% по области и на 12,83% по Самаре.

По состоянию на 26 декабря заболеваемость ОРВИ по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне. По Самаре отмечается незначительное превышение недельных эпидпорогов на 4,17%, в возрастной группе 15 лет и старше — на 8,07%.

По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов преимущественно выделяются вирусы негриппозной этиологии (парагрипп), а также вирусы гриппа А (H3N2) и В.

В связи с заболеваемостью детского населения начали вводить карантин в школах и детских садах. За прошедшую неделю образовательный процесс частично приостановили в 14 классах восьми школ и в одной группе одного детского сада.