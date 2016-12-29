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Здравоохранение Общество

В Самаре превышен эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За неделю с 19 по 25 декабря в области зарегистрировано 11979 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре — 6553 случая.

По сравнению с прошлой неделей отмечен рост заболеваемости на 6,90% по области и на 12,83% по Самаре.
По состоянию на 26 декабря заболеваемость ОРВИ по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне. По Самаре отмечается незначительное превышение недельных эпидпорогов на 4,17%, в возрастной группе 15 лет и старше — на 8,07%.
По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов преимущественно выделяются вирусы негриппозной этиологии (парагрипп), а также вирусы гриппа А (H3N2) и В.
В связи с заболеваемостью детского населения начали вводить карантин в школах и детских садах. За прошедшую неделю образовательный процесс частично приостановили в 14 классах восьми школ и в одной группе одного детского сада.

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Последние комментарии

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