В Самаре превышен эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ

За неделю с 19 по 25 декабря в области зарегистрировано 11979 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре — 6553 случая.
По сравнению с прошлой неделей отмечен рост заболеваемости на 6,90% по области и на 12,83% по Самаре.
По состоянию на 26 декабря заболеваемость ОРВИ по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне. По Самаре отмечается незначительное превышение недельных эпидпорогов на 4,17%, в возрастной группе 15 лет и старше — на 8,07%.
По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов преимущественно выделяются вирусы негриппозной этиологии (парагрипп), а также вирусы гриппа А (H3N2) и В.
В связи с заболеваемостью детского населения начали вводить карантин в школах и детских садах. За прошедшую неделю образовательный процесс частично приостановили в 14 классах восьми школ и в одной группе одного детского сада.
Последние комментарии
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!
Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((
у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,
а что такое ФАП? наверное это будет вывеска на фасаде, чтобы все поняли, что это за строение.