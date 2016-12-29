Четыре резервиста начнут подготовку в Турции с "Крыльями Советов"

Четверо молодых футболистов, выступающих в этом сезоне за молодежный состав "КС", начнут подготовку ко второй части чемпионата вместе с основой.

В Турцию отправятся Виталий Шильников, Максим Васильев, Владислав Масальский и Николай Кирица. Первый сбор подопечные Вадима Скрипченко проведут в турецком Белеке с 9 по 21 января.

Отметим, что еще один молодой игрок "Крыльев", Егор Голенков выступит в составе юношеской сборной России на мемориале Гранаткина в Санкт-Петербурге, сообщает официальный сайт клуба.