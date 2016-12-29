Власти Самары подали иск к Михаилу Горбунову о сносе самостроя в Студеном овраге

В арбитражном суде области 27 декабря было принято исковое заявление администрации Самары к индивидуальному предпринимателю Михаилу Горбунову о добровольном сносе постройки в Студеном овраге.

Ранее такое же заявление было оставлено без рассмотрения на том основании, что истец нарушил досудебный порядок урегулирования споров.

Напомним, бизнесмен Михаил Горбунов в 2008 г. стал владельцем земельного участка площадью 6081 кв. м на Третьей линии Студеного оврага. Также ему принадлежат два соседних участка. На них с 2012 г. шло строительство гостиницы. Работы на площадке велись с нарушением установленного порядка. Так, у Горбунова отсутствовало разрешение на строительство. Кроме того, планам бизнесмена не соответствовало и зонирование земли.

По статье "Мошенничество" возбуждалось уголовное дело о незаконной постановке на регистрационный учет земли, на которой Горбунов построил свою гостиницу.

Его оппонентом являются не только городские власти, но и бизнесмен Александр Катин - владелец соседнего земельного участка. В ходе противоборства на скамье подсудимых оказалась адвокат Горбунова 62-летняя Нина Бурыкина, которая в интересах клиентах якобы дала крупную взятку судебным приставам. Процесс проходит в Промышленном районном суде, и из-за неявки свидетелей следующее заседание отложено на 13 января.