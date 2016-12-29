Новые улицы в "Кошелев-проекте" назвали в честь советских актеров

16 декабря постановлением администрации Волжского района были присвоены наименования новым улицам в Смышляевке. Речь идет о новых очередях "Кошелев-проекта", так называемого "Кошелев-парка".

Одна из улиц названа в честь Петра Львовича Монастырского (1915– 2013) — советского и российского театрального режиссёра, актёра, педагога, театрального деятеля.

С 1955 года становится режиссёром, в 1959–1965 и в 1967–1998 годах — главный режиссер Самарского драматического театра имени Горького. Под его руководством театру в 1977 году было присвоено звание Академический.

Параллельно с режиссурой занимался преподавательской деятельностью. Профессор кафедры режиссуры и мировой художественной культуры Поволжской государственной социально-гуманитарной академии.

Всего Монастырским поставлено более двухсот спектаклей, из которых примерно сто двадцать в Самарском академическом театре.

Вторую улицу назвали именем советской актрисы театра и кино Веры Александровны Ершовой (1917–2006). В 1943 году Вера Ершова перебралась в Куйбышев из Курска и с тех пор работала в Куйбышевском драматическом театре.

Третья улица будет носить имя Николая Константиновича Симонова (21 ноября (4 декабря) 1901, Самара — 20 апреля 1973, Ленинград) — советского и российского актёра театра и кино, театрального режиссёра.

Еще две улицы назвали в честь самарских митрополитов Иоанна Снычева и Мануила Лемешевского.