Новые улицы в "Кошелев-проекте" назвали в честь советских актеров

16 декабря постановлением администрации Волжского района были присвоены наименования новым улицам в Смышляевке. Речь идет о новых очередях "Кошелев-проекта", так называемого "Кошелев-парка".
Одна из улиц названа в честь Петра Львовича Монастырского (1915– 2013) — советского и российского театрального режиссёра, актёра, педагога, театрального деятеля.
С 1955 года становится режиссёром, в 1959–1965 и в 1967–1998 годах — главный режиссер Самарского драматического театра имени Горького. Под его руководством театру в 1977 году было присвоено звание Академический.
Параллельно с режиссурой занимался преподавательской деятельностью. Профессор кафедры режиссуры и мировой художественной культуры Поволжской государственной социально-гуманитарной академии.
Всего Монастырским поставлено более двухсот спектаклей, из которых примерно сто двадцать в Самарском академическом театре.
Вторую улицу назвали именем советской актрисы театра и кино Веры Александровны Ершовой (1917–2006). В 1943 году Вера Ершова перебралась в Куйбышев из Курска и с тех пор работала в Куйбышевском драматическом театре.
Третья улица будет носить имя Николая Константиновича Симонова (21 ноября (4 декабря) 1901, Самара — 20 апреля 1973, Ленинград) — советского и российского актёра театра и кино, театрального режиссёра.
Еще две улицы назвали в честь самарских митрополитов Иоанна Снычева и Мануила Лемешевского.
Последние комментарии
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?