В Самаре по подозрению в убийстве арестован бывший чоповец

В среду, 28 декабря, в Промышленном районе Самары возбуждено уголовное дело факту убийства 44-летнего Рустама Ганеева.

Труп мужчины был обнаружен в квартире его приятеля в доме на пр. Кирова, 419. По версии предварительного следствия, 39-летний Рустам Б. во время распития спиртного поссорился с гостем и нанес ему смертельное ножевое ранение.

По данным правоохранителей, оба участника конфликта не работают, а раньше подозреваемый числился в сотрудниках ЧОП "Барьер-2".

29 декабря в Промышленном райсуде федеральный судья Ирина Данилова вынесет решение по ходатайству следствия о его аресте.