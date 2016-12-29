В Самаре по подозрению в убийстве арестован бывший чоповец

В среду, 28 декабря, в Промышленном районе Самары возбуждено уголовное дело факту убийства 44-летнего Рустама Ганеева.
Труп мужчины был обнаружен в квартире его приятеля в доме на пр. Кирова, 419. По версии предварительного следствия, 39-летний Рустам Б. во время распития спиртного поссорился с гостем и нанес ему смертельное ножевое ранение.
По данным правоохранителей, оба участника конфликта не работают, а раньше подозреваемый числился в сотрудниках ЧОП "Барьер-2".
29 декабря в Промышленном райсуде федеральный судья Ирина Данилова вынесет решение по ходатайству следствия о его аресте.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))