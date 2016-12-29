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ДТП Происшествия

Водитель автобуса, сбивший в Крутых Ключах четырех человек, не видел раньше снега

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре продолжается расследование ДТП, произошедшего 2 ноября, около 6:00, на ул. Мира в мкр. Крутые Ключи.

Напомним, автобус ехал без пассажиров, за рулем был 33-летний мужчина, он не справился с управлением и сбил четырех человек, стоявших на проезжей части. Одна из пострадавших погибла, остальные попали в больницу.

По данным источника в правоохранительных органах, управлял автобусом мигрант, который до приезда в Самарскую область (что произошло недавно) никогда в жизни не видел снега, потому был неготов к дорожным условиям снегопада в Самарской области.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Расследованием дела занимается один из отделов ГСУ областного ГУ МВД.

После ЧП была также проведена внеплановая проверка деятельности индивидуального предпринимателя "Назаров", которому принадлежал автобус. По результатам этой проверки к административной ответственности привлечено семь водителей, три должностных лица и одно юридическое лицо. А деятельность этой организации приостановили, лицензия сдана в управление Государственного автодорожного надзора по Самарской области.

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Спасибо!!!

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Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

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чем только думают когда пьяными садятся за руль?

Иван Иваныч 17 октября 2016 17:25 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...

Hamaruba Tonga 14 октября 2016 17:19 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.

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