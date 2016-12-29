Самарец, торговавший поддельным алкоголем, получил условный срок

Жителя Самары за продажу фальсифицированного алкоголя приговорили к условному сроку один год с таким же испытательным сроком и штрафу 150 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Весной 2016 г. 21-летний Никита Канаев приобрел у не установленного следствием человека 319 бутылок разного алкоголя с поддельными акцизными марками и хранил спиртное в ангаре на Зеленом проезде.

Затем парень продал 20 бутылок за 1400 рублей. Оставшееся спиртное изъяли полицейские.

В суде самарец признал вину, дело рассмотрели в особом порядке. Приговор в законную силу не вступил.