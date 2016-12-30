Tesla построит в Самарской области зарядную станцию Supercharger

Российский рынок наконец попал в категорию важных для Теслы, поэтому в конце 2017 или в начале 2018 г. американская компания создаст в РФ свое представительство и откроет первый официальный автосалон в Москве, а кроме того — построит сеть зарядных станций Supercharger вдоль некоторых российских магистралей, пишет autoreview.ru со ссылкой на основателя и главу компании Moscow Tesla Club Алексея Еремчука.
Пару лет назад на карте перспективного развития зарядной сети Supercharger появились пять терминалов на территории России, а в конце марта во время презентации седана Model 3 на экране за спиной Илона Маска мелькнул глобус с двумя десятками флажков, обозначающих зарядники на территории России: в Сочи, на Кавказском побережье Каспия, в Самарской области, Казани, Москве и Санкт-Петербурге.
На данный момент главная задача для Теслы — интеграция системы ЭРА-ГЛОНАСС, которая с 1 января 2017 г. должна быть не только на всех новых автомобилях, но и на тех подержанных иномарках, которые в частном порядке завозятся в Россию и страны таможенного союза из-за рубежа.
Кроме того, Алексей Еремчук рассказал, что представители компании Tesla в данный момент занимаются поиском участков для строительства сети своих станций экспресс-зарядки Supercharger. И хотя на сегодня в России уже есть три Суперчарджера, они установлены по частной инициативе в подмосковном гольф-клубе Сколково, а философия фирмы Tesla предполагает, что терминалы располагаются вдоль основных магистралей с шагом 150—300 км. Ожидается, что в России зарядники появятся на трассе из Москвы в Санкт-Петербург и Финляндию, а также по направлению на Ригу.
Последние комментарии
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(
Видно откуда ушки растут.