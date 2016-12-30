Tesla построит в Самарской области зарядную станцию Supercharger

Российский рынок наконец попал в категорию важных для Теслы, поэтому в конце 2017 или в начале 2018 г. американская компания создаст в РФ свое представительство и откроет первый официальный автосалон в Москве, а кроме того — построит сеть зарядных станций Supercharger вдоль некоторых российских магистралей, пишет autoreview.ru со ссылкой на основателя и главу компании Moscow Tesla Club Алексея Еремчука.

Пару лет назад на карте перспективного развития зарядной сети Supercharger появились пять терминалов на территории России, а в конце марта во время презентации седана Model 3 на экране за спиной Илона Маска мелькнул глобус с двумя десятками флажков, обозначающих зарядники на территории России: в Сочи, на Кавказском побережье Каспия, в Самарской области, Казани, Москве и Санкт-Петербурге.

На данный момент главная задача для Теслы — интеграция системы ЭРА-ГЛОНАСС, которая с 1 января 2017 г. должна быть не только на всех новых автомобилях, но и на тех подержанных иномарках, которые в частном порядке завозятся в Россию и страны таможенного союза из-за рубежа.

Кроме того, Алексей Еремчук рассказал, что представители компании Tesla в данный момент занимаются поиском участков для строительства сети своих станций экспресс-зарядки Supercharger. И хотя на сегодня в России уже есть три Суперчарджера, они установлены по частной инициативе в подмосковном гольф-клубе Сколково, а философия фирмы Tesla предполагает, что терминалы располагаются вдоль основных магистралей с шагом 150—300 км. Ожидается, что в России зарядники появятся на трассе из Москвы в Санкт-Петербург и Финляндию, а также по направлению на Ригу.