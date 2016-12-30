В с. Борское 36 человек тушили крупный пожар в частном доме

В четверг, 29 декабря, в 20:12 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в доме на ул. Вавилова в с. Борское, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, горел частный дом и надворные постройки на площади 380 кв. м. В тушении участвовали 36 человек. Применялось шесть единиц техники.

Очаг возгорания удалось локализовать в 21:07, а через 33 минуты пожар был полностью ликвидирован.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.