Суда на воздушной подушке не будут ходить из Самары до Ширяево до 3 января, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

В связи с информацией, полученной от гидрометеорологического центра о сохранении ограниченной видимости до 500 м (туман) в Самаре и по области, а также непроходимостью трассы на участке длиной 2-3 км в районе Подгор для движения СВП по причине значительного количества торосов, влияющих на безопасность движения СВП, рейсы по маршруту "Самара-Ширяево" откладываются до 3 января 2017 года.

Руководство "СРПП" предпринимает все меры для качественной расчистки затруднительных участков с целью восстановления движения по указанному маршруту.