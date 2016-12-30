В суд передано дело двух самарцев, организовавших подпольный цех по изготовлению алкоголя

Деятельность нелегального цеха, производившего алкогольную продукцию, сотрудники УЭБ и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области пресекли в ноябре прошлого года.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли более 120 тыс. бутылок готовой немаркированной алкогольной продукции. По данным следователей, ее стоимость составила более 19,5 млн рублей.

Двое жителей Самарской области, 34 и 23 лет, обвиняются в том, что организовали незаконное производство, которое располагалось в ангаре в промышленной зоне пос. Стройкерамика на территории Волжского района.

Они арендовали и приобрели три автоматические линии для изготовления фальсифицированной водки, спиртосодержащую жидкость, фурнитуру и стеклотару в большом количестве, а также свыше полумиллиона поддельных акцизных марок. Злоумышленники наняли граждан сопредельных республик, нуждавшихся в заработке, которые занимались выпуском алкоголя и проживали на территории цеха.

С целью придания алкогольной продукции вида легальной, на бутылки наклеивались этикетки с наименованием известных марок водки, а также заведомо поддельные федеральные специальные марки.

Проведенная экспертиза образцов готовой к реализации спиртосодержащей жидкости показала, что она не является алкогольной продукцией, а представляет собой кустарно изготовленную водно-спиртовую смесь, либо спирт этиловый не пищевой. Направленные на исследование образцы не соответствовали показателям ГОСТа и представляли опасность для жизни и здоровья человека.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Самарской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 171.1 "Производство немаркированной алкогольной продукции", ч. 4 ст. 327.1 "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование", ч. 3 ст. 180 "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)" Уголовного кодекса Российской Федерации. Оно передано в суд для рассмотрения по существу.