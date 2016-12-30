Больше 100000 цифровых елок помог вырастить "Ростелеком"

Пользователи мобильного личного кабинета "Мой Ростелеком" посадили и выращивают уже больше 100 000 цифровых елочек. С помощью геометок елки появились не только во всех регионах России — от Калининграда до Владивостока, но и на всех континентах мира. Цифровые ветки украшает уже больше 800 000 игрушек.

С момента старта онлайн-игра "Моя Елка" стала еще более продвинутой и интересной. Внедрены технологии дополненной реальности: теперь с помощью камеры мобильного устройства свою цифровую елку можно увидеть в любимых местах пользователя — дома, на даче или на работе, у себя на ладони или на главной площади города. Также можно поделиться с друзьями фотографией виртуальной елки в реальном пространстве.

Участники ведут борьбу за победу в четырех номинациях: "Самая высокая елка", "Самая нарядная елка", "Самая популярная елка" и "Самый находчивый игрок". Тройку победителей в каждой из номинаций ждут ценные призы: отличные смартфоны, планшеты и фитнес-часы.

Онлайн-игра "Моя Елка" продлится до 8 января 2017 года, а победители будут определены в канун Старого Нового года. Рейтинг достижений игроков можно наблюдать онлайн: в приложении "Мой Ростелеком" и на промо-сайте elka.rt.ru.

Напоминаем, что в номинации "Самая высокая елка" победа зависит от высоты дерева. Каждая елка подрастает самостоятельно, но игрок может увеличить темпы роста в два, в пять и даже в десять раз, приобретая специальные "ускорители" за бонусы. О своей елке важно рассказать в социальных сетях и пригласить в проект друзей, чтобы они лайкнули вашу зеленую красавицу. Елка — лидер по добавлениям в "Избранное" другими участниками обеспечит своему хозяину победу в номинации "Самая популярная елка".

Победителем в номинации "Самая нарядная елка" станет участник, собравший лучшую коллекцию виртуальных игрушек. Игрушки, а также другие украшения и магические эффекты можно "оплатить" бонусами. Также у игроков есть шанс пополнить коллекцию игрушек бесплатно — для этого нужно "заглядывать" на новогодние виртуальные ярмарки на интерактивной карте игры. Тройка участников, которые соберут больше всего украшений на ярмарках, станут победителями в номинации "Самый находчивый игрок".

Чтобы стать участником онлайн-игры, необходимо установить бесплатное мобильное приложение "Мой Ростелеком" и пройти простую процедуру регистрации (доступно для Android и iOS). Это могут сделать не только абоненты "Ростелекома", но и любой интернет-пользователь, который хочет, чтобы и у него была своя цифровая елка.

Наблюдать за новостями и действиями игроков в социальных сетях можно по хэштегам #мояелка и #ростелеком Полные правила и условия онлайн-игры "Моя Елка", рейтинг по номинациям доступны в мобильном приложении "Мой Ростелеком" и на сайте elka.rt.ru.