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Больше 100000 цифровых елок помог вырастить "Ростелеком"

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пользователи мобильного личного кабинета "Мой Ростелеком" посадили и выращивают уже больше 100 000 цифровых елочек. С помощью геометок елки появились не только во всех регионах России — от Калининграда до Владивостока, но и на всех континентах мира. Цифровые ветки украшает уже больше 800 000 игрушек.

С момента старта онлайн-игра "Моя Елка" стала еще более продвинутой и интересной. Внедрены технологии дополненной реальности: теперь с помощью камеры мобильного устройства свою цифровую елку можно увидеть в любимых местах пользователя — дома, на даче или на работе, у себя на ладони или на главной площади города. Также можно поделиться с друзьями фотографией виртуальной елки в реальном пространстве.

Участники ведут борьбу за победу в четырех номинациях: "Самая высокая елка", "Самая нарядная елка", "Самая популярная елка" и "Самый находчивый игрок". Тройку победителей в каждой из номинаций ждут ценные призы: отличные смартфоны, планшеты и фитнес-часы.

Онлайн-игра "Моя Елка" продлится до 8 января 2017 года, а победители будут определены в канун Старого Нового года. Рейтинг достижений игроков можно наблюдать онлайн: в приложении "Мой Ростелеком" и на промо-сайте elka.rt.ru.

Напоминаем, что в номинации "Самая высокая елка" победа зависит от высоты дерева. Каждая елка подрастает самостоятельно, но игрок может увеличить темпы роста в два, в пять и даже в десять раз, приобретая специальные "ускорители" за бонусы. О своей елке важно рассказать в социальных сетях и пригласить в проект друзей, чтобы они лайкнули вашу зеленую красавицу. Елка — лидер по добавлениям в "Избранное" другими участниками обеспечит своему хозяину победу в номинации "Самая популярная елка".

Победителем в номинации "Самая нарядная елка" станет участник, собравший лучшую коллекцию виртуальных игрушек. Игрушки, а также другие украшения и магические эффекты можно "оплатить" бонусами. Также у игроков есть шанс пополнить коллекцию игрушек бесплатно — для этого нужно "заглядывать" на новогодние виртуальные ярмарки на интерактивной карте игры. Тройка участников, которые соберут больше всего украшений на ярмарках, станут победителями в номинации "Самый находчивый игрок".

Чтобы стать участником онлайн-игры, необходимо установить бесплатное мобильное приложение "Мой Ростелеком" и пройти простую процедуру регистрации (доступно для Android и iOS). Это могут сделать не только абоненты "Ростелекома", но и любой интернет-пользователь, который хочет, чтобы и у него была своя цифровая елка.

Наблюдать за новостями и действиями игроков в социальных сетях можно по хэштегам #мояелка и #ростелеком Полные правила и условия онлайн-игры "Моя Елка", рейтинг по номинациям доступны в мобильном приложении "Мой Ростелеком" и на сайте elka.rt.ru.

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 13:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 20:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 13:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 20:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 11:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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