Врачи "скорой помощи" Самары спасали трехмесячного малыша, проглотившего фрагмент игрушки

В четверг, 29 декабря, примерно в 23:52 в одной из квартир по ул. Ново-Вокзальная в Самаре трехмесячный ребенок проглотил фрагмент игрушки и находившиеся дома взрослые вызвали "скорую", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Оперативно прибывшие по указанному адресу врачи городской службы "03" перевезли ребенка для оказания помощи в больницу.